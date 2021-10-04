В Подмосковье обнаружили труп без рук и головы

В подмосковном Ногинске в частном доме обнаружили обезглавленное тело мужчины без рук. В убийстве следователи заподозрили родственника погибшего.

По данным следствия, убийство произошло накануне вечером. Мужчины поссорились, один из них достал меч, которым зарубил своего двоюродного брата.

«В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначена судебно-медицинская экспертиза», – добавили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Отмечается, что задержанный признался в содеянном.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.10.21

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