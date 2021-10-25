В Турции под арест попали 7 туристов из России. Их заподозрили в поджоге леса

В генконсульстве России в Анталье подтвердили задержание и арест семи российских туристов по подозрению в поджоге леса. Ранее информация об этом появилась в соцсетях и телеграм-каналах.

По информации дипмиссии, граждане РФ, совершавшие поход по популярной среди туристов Ликийской тропе, были задержаны 23 сентября в районе Чагларджа в окрестностях Антальи.

«По решению суда, принятому на основании предварительного заключения следственных органов, россияне помещены под арест на период досудебного расследования обстоятельств инцидента и определения степени их вины», – говорится в сообщении генконсульства России. Судебное заседание состоялось накануне. Отмечается, что задержанным бесплатно предоставлены государственные адвокаты, во время дачи показаний и в ходе судебного заседания их обеспечили квалифицированным переводом.

Сотрудники генконсульства посетили задержанных россиян в жандармском участке, разъяснили суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства, отметили в дипмиссии. Генконсульством «направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к подозреваемым, находящимся в следственном изоляторе Антальи», – добавили там.

Российские дипломаты держат ситуацию на контроле, подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил об аресте группы из семи российских туристов в турецкой Анталье за поджог леса на Ликийской тропе, которая тянется вдоль Средиземноморского побережья. На опубликованном ролике россияне заявили, что не устраивали пожар. По их словам, во время прогулки по туристической тропе они наткнулась на возгорание, пытались потушить огонь самостоятельно и вызвали экстренную службу 911. Россиян при выходе с тропы задержали местные жители и вызвали жандармов, сообщил один из задержанных туристов Дмитрий Коршунов в своем инстаграме.

Задержанных, по их словам, доставили в отделение полиции, и предоставили бесплатных государственных адвокатов, которые не разговаривают по-английски. Туристы пожаловались, что консульство РФ никак не поддерживает и не помогает в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в Турции арестовали четверых граждан России и еще двух иностранцев по обвинению в военном и политическом шпионаже и подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.

Анталья, Наталья Петрова

Анталья. Другие новости 25.10.21

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