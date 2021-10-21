В Турции арестовали четверых россиян по обвинению в шпионаже

В Турции арестовали шестерых иностранцев, в том числе четверых граждан России, по обвинению в военном и политическом шпионаже. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на данные главной прокуратуры Стамбула.

По сведениям издания, фигурантов дела о незаконной разведывательной деятельности подозревают также в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Отмечается, что задержанные приобрели оружие для этих акций.

Газета приводит имена и фамилии арестованных: россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Узбекистана Амир Юсупов и украинец Игорь Ефрим. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители 8 октября проводили операцию по задержанию шестерых иностранных граждан по нескольким адресам в Стамбуле и в Анталье. Во время обысков у задержанных изъяли три пистолета, глушитель, лазерный целеуказатель и патроны.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 21.10.21

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