Вертолет Ми-8 упал в Красноярском крае, задев деревья при посадке

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Туруханском районе Красноярского края. На его борту находились три члена экипажа, они не пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Норильскавиа», аварийно сел около 13:15 местного времени в районе поселка Светлогорск. Воздушное судно выполняло рейс Валек-Светлогорск-Игарка. По информации следователей, при заходе на посадочную площадку, расположенную в Светлогорске, вертолет задел кроны деревьев, после чего упал. При ударе о землю машина получила множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак, сообщает Восточное межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа, которые не пострадали», – говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

На место происшествия выехала следственная группа, устанавливается все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет дана оценка, как действиям членов экипажа вертолета, так и действиям наземных служб, отметили в ведомстве.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 11.11.21

Мэр незаконно выписал себе премий почти на 400 тысяч. Депутаты сделали ему замечание (ДОКУМЕНТЫ). / СКР проверит смерть ребенка в пожаре в Сызрани. / В Адыгее школьники получили ожоги глаз. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»