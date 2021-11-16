Спецслужбы задержали более 20 человек, зарабатывавших на нелегальных мигрантах

Федеральная служба безопасности РФ выявила группировку, которая занималась организацией нелегальной миграции иностранцев. Всего был задержан 21 человек.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, межрегиональная этническая группа переправляла нелегальных мигрантов на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

«По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство Российской Федерации, с целью их последующей легализации на территории страны пребывания путем оформления российского гражданства», – говорится в сообщении.

Силовики задержали 21 участника преступной группировки. Во время обысков была обнаружена подпольная типография, где подделывали печати и штампы российских госорганов.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.11.21

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