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Вторник, 30 ноября 2021, 15:04 мск

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В Азербайджане разбился военный вертолет

В Азербайджане военный вертолет разбился во время учений. По предварительным данным, несколько человек погибли. Об этом сообщает Государственная пограничная служба страны.

Авиакатастрофа произошла на авиационном полигоне «Гарахейбат» в Хызынском районе. Винтокрылая машина принадлежала пограничникам. Вертолет совершал учебный полет.

На место крушения прибыло руководство Государственной пограничной службы, а также представители Генеральной прокуратуры страны.

По неофициальной информации, на борту вертолета находились 18 человек, из них 14 погибли, четверо получили тяжелые травмы, передает радио Sputnik.

Баку, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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