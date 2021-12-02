В Вологде у подозреваемого в убийстве нашли еще два трупа

Жителя Вологда обвиняют в совершении нескольких убийств. 64-летний мужчина застрелил своего соседа, а когда к нему прошли правоохранители, то обнаружили еще два тела.

Убийство 29-летнего мужчины произошло 26 ноября. Очевидец рассказал полицейским, что произошла ссора, один из участников конфликта применил оружие и скрылся. В этот же день подозреваемого задержали.

На следующий день в ходе обысков следователи обнаружили еще два трупа – мужчины и женщины 38 и 37 лет. Их личные документы найдены и изъяты в доме подозреваемого. Кроме того, правоохранители считают его причастным к убийству владельца грузовика, припаркованного у гаража подозреваемого, в котором обнаружили тела.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, арестованный проверяется на причастность к другим преступлениям.

Вологда, Зоя Осколкова

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