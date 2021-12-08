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Среда, 8 декабря 2021, 09:57 мск

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Пенсионер из Подмосковья оказался дилером крупного наркосиндиката на Сахалине

60-летний мужчина, проживающий в Подмосковье, обеспечивал Сахалин синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Правоохранители выяснили, что пенсионер являлся одним из промежуточных звеньев крупного наркосиндиката и сам работал дилером. Он привозил крупные партии наркотиков на Сахалин, далее на острове он делал более мелкие закладки для других участников наркосети.

Сначала полиция задержала несколько наркокурьеров, которые указали на своего начальника. Во время обысков у подозреваемого в Подмосковье силовики обнаружили восемь килограммов наркотиков.

«В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ направлено в суд, – сообщили в полиции. – Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы». Решения суда пенсионер будет дожидаться в следственном изоляторе Сахалинской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,