В Красноярском крае полицейского зарезали из-за девушки

В Красноярском крае обнаружили тело сотрудника МВД. Предположительно, полицейский был убит в ссоре, возникшей из-за девушки.

Труп 23-летнего помощника участкового обнаружили в квартире в поселке Большая Ирба сегодня утром. На теле присутствовали признаки насильственной смерти, сообщается на сайте регионального управления СКР.

По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина пришел к полицейскому, и между ними вспыхнул конфликт из-за девушки. Подозреваемый нанес охотничьим ножом несколько ударов потерпевшему, от ножевых ранений тот скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предполагаемый убийца задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Красноярск, Зоя Осколкова

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