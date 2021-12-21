В Красноярском крае полицейского зарезали из-за девушки

В Красноярском крае обнаружили тело сотрудника МВД. Предположительно, полицейский был убит в ссоре, возникшей из-за девушки.
Труп 23-летнего помощника участкового обнаружили в квартире в поселке Большая Ирба сегодня утром. На теле присутствовали признаки насильственной смерти, сообщается на сайте регионального управления СКР.
По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина пришел к полицейскому, и между ними вспыхнул конфликт из-за девушки. Подозреваемый нанес охотничьим ножом несколько ударов потерпевшему, от ножевых ранений тот скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предполагаемый убийца задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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