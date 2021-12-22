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Среда, 22 декабря 2021, 12:44 мск

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В Турции более 60 человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

В Турции растет число жертв отравления суррогатным алкоголем. За последние несколько дней в стране по этой причине скончались более 60 человек. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Первые жертвы были обнаружены 10 декабря. На прошедшей неделе шестеро пострадавших обратились к медикам из-за отравления алкоголем в городе Орду на севере страны. Наибольшее число погибших проживали в Стамбуле. Там за десять дней умерли не менее 30 человек.

Правоохранители проводят расследование. Силовики пытаются установить цепочки распространения поддельного алкоголя. В настоящее время известно о пяти задержанных по этому делу.

Накануне в Казани двое мужчин и женщина умерли после употребления суррогатного алкоголя. Еще одна женщина дожила до приезда скорой и доставлена в больницу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Анкара, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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