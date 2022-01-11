У премьера Швеции в доме обнаружили нелегальную мигрантку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон оказалась в центре скандала после того, как в ее доме задержали уборщицу-нелегалку. Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом политика в городе Нака из-за случайного срабатывания охранной сигнализации. Там полицейские обнаружили сотрудниц клинингового сервиса, одной из которых ранее было выдано предписание о депортации.

Андерссон столкнулась с резкой критикой, потому что ранее она объявила борьбу с теневой экономикой, с которой непосредственно связаны нелегальные мигранты. В свою очередь премьер утверждает, что расторгла контракт с клининговой компанией.

При этом глава фирмы уверял, что все его сотрудники находятся в Швеции на законных основаниях. По словам представителей компании, уборщица не должна была находится в доме политика, она якобы ожидала двоих коллег в машине у здания.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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