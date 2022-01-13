Порядка 370 человек стали жертвами пожаров на новогодних выходных

Сотрудники МЧС получили сигналы почти о шести тысячах пожаров по всей России во время новогодних праздников. За это время в огне погибли 370 человек, 260 пострадали, сообщили в МЧС России.

Число техногенных пожаров медленно снижается из года в год. В 2019 году таких возгораний было 470 тыс., а в 2021 уже более 390 тыс. В 70% случаев причина – неосторожное обращение с огнем. Еще 15% возгораний приходится на сбои в работе электрооборудования и проводки, 7% – нарушения правил устройства и использования печного оборудования.

Каждый год жертвами пожаров становятся более 8 тыс. человек, приводят «Известия» данные ведомства.

Напомним, в Новосибирской области женщина погибла в огне вместе с двумя внуками. Их квартира полыхала так, что обрушилась крыша.

Четыре человек погибли при пожаре в частном пансионате для престарелых людей в Кемеровской области. Возгорание случилось в хозяйственно-бытовом помещении, но огонь быстро распространился.

Москва, Наталья Рязанова

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