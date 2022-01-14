СКР расследует поножовщину среди воспитанников хабаровского интерната

Поножовщиной закончилась ссора двух учеников школы-интерната в Хабаровске. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент случился вечером 10 января, но известно о нем стало только теперь.

«В ходе конфликта между двумя 17-летними воспитанниками школы-интерната № 3 Хабаровска один из них нанес удар ножом в грудь другому, причинив проникающее колото-резаное ранение. Подросток экстренно доставлен в детскую краевую больницу и прооперирован», – рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ведомство начало проверку для оценки действий руководства интерната и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Второго подростка задержали и взяли под стражу на время следствия. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Подростки все чаще стали выяснять отношения с помощью оружия. Так, в Махачкале школьник ранил другого ученика ножом прямо в школе, и рана оказалась смертельной. В Калининградской области ранее судимый 17-летний юноша ножом убил 15-летнего подростка во время ссоры. В Красноярске внезапный конфликт между 13-летним подростком и 11-летним мальчиком закончился госпитализацией младшего ребенка: подросток ударил его принесенным на детскую площадку ножом.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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