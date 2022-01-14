Начальник радиотехнических войск ВКС России попал под арест за крупную взятку

Начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке. По версии следствия, генерал получил взятку в размере 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (ННИИРТ). Сегодня в 235 военном гарнизонном суде в Москве рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста высокопоставленного военнослужащего.

Кобану вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователь Главного военного следственного управления СК РФ попросил суд продлить срок содержания генерала под стражей до 20 апреля 2022 года, сообщает ТАСС. Генерал свою вину не признает, говорится в материалах дела.

Представитель Главной военной прокуратуры Андрея Зенькова допустил, что в деле Кобана могут появиться новые эпизоды. «Пока следствие в самом начале. Возможно, потом, когда будут проведены все необходимые следственные действия, в деле появятся новые эпизоды», – сказал Зеньков.

Сам Андрей Кобан заявил на заседании суд, что после обвинения в коррупции его сняли с занимаемой должности и вывели за штат. А замглавы Минобороны Николай Панков, со слов обвиняемого, подписал приказ о его увольнении из вооруженных сил.

Кобан занимал должность начальника радиотехнических войск ВКС РФ с 2015 года.

Москва, Наталья Петрова

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