Главврача «Матросской тишины» арестовали по делу о взятках и превышении полномочий

Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест главврача СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Фигурант будет под стражей как минимум до 18 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе суда.

О задержании Кравченко стало известно накануне. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает столичное управление СК РФ.

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год Кравченко «получил от следственно-арестованных и осужденных денежные средства за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц». Эти решения стали основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента.

«В ходе предварительного следствия установлены восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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