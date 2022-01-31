РКН удалил 1,6 тысячи фейков о прививках от Covid-19 с начала года

Роскомнадзор удалил 1617 материалов с недостоверной информацией за первый месяц 2022 года. Самыми популярными темами для фейков остаются вакцинация от коронавируса и незаконная финансовая деятельность, сообщили в ведомстве.

В 2021 году число заблокированных страниц с фейками составило более 10,2 тыс. После Нового года появилось множество недостоверных новостей о событиях в Казахстане и мнимых минированиях школ и торговых центров.

«Лидируют фейки о Казахстане, их несколько тысяч. Следом идут сведения о коронавирусе. Это не только ложь о плохом качестве вакцин, но и о введении всяких локдаунов, других ужасах и ограничениях. Большая группа – фейки о минировании. Отдельный блок – ложные сведения о мнимых ЧП», – рассказал «Известиям» первый зампред комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее РАНХиГС назвал фейковые новости о вакцинации от Covid-19 самыми живучими в России. Одна из причин – давно существующее движение противников вакцинации.

В декабре Госдума озаботилась доработкой закона о фейковых новостях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что что закон по распространению недостоверной информации не работает, и этим пользуются некоторые депутаты, искусственно создающие мнимую угрозу и получающие должности для борьбы с ней.

Москва, Наталья Рязанова

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