Закон о фейках ужесточат: в Госдуме планируют оценивать на достоверность заявления депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету доработать закон о фейковых новостях, в том числе, применительно к заявлениям депутатов. Поводом послужила информация, прозвучавшая на вчерашнем заседании, о том, что широкополосного Интернета нет в половине школ страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале пленарного заседания нижней палаты парламента глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о результатах запроса в Минцифры России об интернетизации школ. «Хочу довести до всех о том, что на сегодняшний день из 50 286 зданий образовательных учреждений широкополосным высокоскоростным интернетом обеспечено 48 686 объектов. Остальные 1600 объектов находятся в труднодоступных местах, в которых возможен только спутниковый интернет», – уточнил он.

Володин со своей стороны обратил внимание, что закон по распространению недостоверной информации не работает. «Очень много сегодня говорят о том, что закон, нами принятый о фейковых новостях и привлечении к ответственности за ложную информацию, не работает. Давайте подумаем над тем, чтобы наши законы работали. И в рамках правоприменительной практики внесите предложение, что нам необходимо сделать», – отметил он.

«Выступают, голословно говорят, формируют, более того, мнение, что создается угроза – это все искусственно. А потом борются с несуществующей угрозой, решают политические задачи, получают мандаты, должности. Так недопустимо. Мы разрушим и страну, и доверие к информации через это», – подчеркнул Володин.

Москва, Мария Соколова

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