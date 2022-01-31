Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Серпуховском монастыре

Басманный районный суд Москвы взял под стражу Владислава Струженкова, обвиняемого в подрыве самодельной бомбы около православной гимназии на территории Серпуховского монастыря. По версии следствия, обвиняемый хотел свести счеты с жизнью, но остался жив, лишь потерял ногу.

«Суд 31 января удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владислава Струженкова до 31 марта 2022 года», – говорится в сообщении суда.

Напомним, 13 декабря 2021 года 18-летний бывший ученик православной гимназии принес к ее дверям самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и активировал. Один учащийся был госпитализирован, еще шести помощь оказали на месте. Следователи выяснили, что подрывник планировал сам погибнуть в результате взрыва. Он получил серьезные ранения и потерял ногу, полтора месяца провел в больнице.

Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. Обвиняемый признал вину, расследование продолжается. Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что подозреваемый оказался под влиянием деструктивных течений, пришедшими из-за рубежа.

Серпухов, Наталья Рязанова

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