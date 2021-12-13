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Понедельник, 13 декабря 2021, 17:51 мск

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Уголовное дело о взрыве в серпуховском монастыре передано в центральный аппарат СКР

Фото РИА «Новый День»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК.

Уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 223.1 УК РФ (покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ) было возбуждено следственными органами ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, к совершению преступлений на территории женского монастыря в Серпухове причастен бывший 18-летний ученик православной церковно-приходской школы. В результате произошедшего он сам получил ранения, и сейчас находится в медицинском учреждении.

Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, один учащийся с травмами, полученными в результате ЧП, госпитализирован, еще 6 человек осматриваются медиками. Точные данные о пострадавших уточняются.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа из числа следователей и криминалистов СК России.

Устанавливается хронология и мотивы совершенного преступления, а также причины и условия, предшествовавшие ему. В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая для оценки состояния здоровья подозреваемого, пояснила официальный представитель СКР.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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