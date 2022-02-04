Суд дал пожизненное причастному к терактам в московском метро в 2010 году

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу уроженца Дагестана Магомеда Нурова (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в причастности к терактам на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк Культуры» в 2010 году. Подсудимый признан виновным в участии в преступном сообществе «Имарат Кавказ»*, бандитизме, совершении терактов в столичном метрополитене и незаконном изготовлении взрывных устройств. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В суде установлено, что Нуров участвовал в подготовке терактов в московском метро в 2010 году в качестве связного, сообщает Генпрокуратура РФ. Обвиняемый на личном автомобиле перевозил террористов, в том числе организатора терактов Магомедали Вагабова к местам проведения встреч, на которых члены банды обсуждали организацию взрывов. Кроме того, Нуров после совершения терактов скрывал от следствия одного из участников бандитской группировки, сопровождавшего смертниц. Напомним, Вагабов был уничтожен в ходе спецоперации в Дагестане в августе 2010 года.

По данным Следственного комитета РФ, к терактам в столичном метро причастны участники банды «Новокостекский джамаат», входившей в состав международной террористической организации «Имарат Кавказ»*. «В ходе контртеррористических операций в 2010-2013 годах семь установленных участников данной банды при оказании сопротивления были ликвидированы», – напомнили в ведомстве.

Нуров добровольно вступил в банду, принес присягу ее главарю. В обвинительном заключении указывалось, что подсудимый действовал из идеологической и корыстной заинтересованности.

Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культура» произошли 29 марта 2010 года. Атаки устроили две террористки-смертницы. Погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

* решением Верховного Суда России признано террористическим и запрещено в РФ

Москва, Наталья Петрова

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