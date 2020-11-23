«Лично отправил смертницу в Москву»: главу райотдела полиции Дагестана обвинили в подготовке терактов в столичном метро

Следственный комитет России подтвердил задержание начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаева, о чем ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники. Высокопоставленный полицейский задержан в рамках уголовного дела о терактах в московском метро 29 марта 2010 года, говорится в сообщении СКР. Тогда в результате атак на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» погибли 39 человек и более 100 получили ранения. По версии следствия, Исаев лично привез одну из смертниц на автостанцию в Кизляре для выезда в российскую столицу.

Правоохранителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; бандитизм; террористический акт).

Согласно данным Следственного комитета, Исаев являлся участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ террористическая организация). В 2009-2010 годах он предоставлял руководителям террористической организации информацию о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против участников незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, как отметили в СКР, Исаев «неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан». Более того, он лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельной бомбой на автостанцию Кизляра, откуда она выехала в Москву для совершения теракта, добавили в ведомстве.

По данным ведомства, к террористической атаке в московском метрополитене причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова, уничтоженного вместе с другими боевиками в 2010 году в ходе спецоперации в Дагестане.

В марте 2019 года СКР сообщил о задержании и аресте еще одного подозреваемого в совершении терактов в столичном метро в 2010 году.

Ранее в понедельник, 23 ноября, информагенства сообщили о задержании Исаева по подозрению в пособничестве терроризму и организации убийств. По данным источника «Интерфакса», в доме Исаева и на его рабочем месте прошли обыски.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.11.20

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