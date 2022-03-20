На карнавале в Бельгии автомобиль врезался в толпу людей

В Бельгии автомобиль врезался в толпу людей, собравшихся на торжественном мероприятии. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько десятков пострадали. Об этом сообщает местный телеканал RTBF.

Трагедия произошла в деревне Стрепи-Бракньи. Рано утром местные жители собрались на организованное шествие и выдвинулись из помещения спортзала у начала улицы. В какой-то момент пикап на высокой скорости врезался в толпу, в которой насчитывалось около 100 человек.

Через десять минут на месте были сотрудники экстренных служб, началась спасательная операция. Согласно сообщению мэрии, четыре человека скончались от полученных травм. Более 20 человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы, почти 70 человек обратились за медпомощью.

Водитель автомобиля задержан, его мотивы выясняются.

Брюссель, Зоя Осколкова

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