Спецслужбы задержали пособников террористов в девяти регионах России

В России задержали пособников исламистов из запрещенной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Преступники собирали деньги на поддержание деятельности боевиков Сирии.

Как сообщили в РИА «Новости» в Федеральной службе безопасности, пособников задержали в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях.

Установлено, что подозреваемые создали сеть по сбору средств. Деньги отправлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам Идлибской зоне Сирии.

Задержанные стали фигурантами уголовных дел о содействии терроризму.

Москва, Зоя Осколкова

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