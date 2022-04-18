18-летний житель Ивановской области зарезал учительницу

В Ивановской области 18-летнего юношу подозревают в убийстве 50-летней женщины. Погибшая работала в коррекционной школе, где обучался напавший на нее молодой человек. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Тело женщины с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 17 апреля в квартире в городе Пучеж. «В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий с участием сотрудников полиции задержан мужчина 2003 года рождения как лицо, причастное к совершению преступления», – говорится в сообщении.

Следователи установили, что бывший ученик коррекционной школы распивал спиртные напитки, а вечером он наведался к своей учительнице и начал ее избивать. Затем юноша вооружился ножом и нанес жертве не менее 12 ударов в область лица и груди. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Иваново, Зоя Осколкова

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