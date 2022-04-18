российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 апреля 2022, 16:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов

В настоящее время на территории России паводком отрезаны от дорог 30 населенных пунктов. Об этом сообщили в МЧС РФ. В ведомстве добавили, что для связи с большой землей действуют лодочные переправы.

К данному моменте в 31 регионе РФ подтоплены 12 дачных и один жилой дом, более 850 приусадебных участков, 67 низководных мостов и 51 участок автодорог, передает РИА «Новости».

Больше всего подтоплений приусадебных участков в Брянской области – 331, в Тверской – 100, в Калужской – 95, в Московской – 86. За сутки в зонах подтопления оказались 29 приусадебных участков в Татарстане и Ивановской области и два моста в Свердловской и Костромской областях.

Накануне сообщалось, что в Приморье началось подтопление дорог после выхода рек из берегов из-за весеннего половодья. На реках бассейна Уссури в центральных и северных районах края продолжается подъем воды.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

На Филиппинах число жертв шторма выросло до 137 человек, пострадавших – до 1,5 млн / В Приморье реки вышли из берегов из-за весеннего половодья / В ЮАР число жертв наводнения превысило 300 человек / До 59 человек выросло число погибших при наводнениях в Южной Африке / На Филиппинах число жертв шторма «Меги» выросло до 56 человек / В ЮАР 20 человек стали жертвами наводнения / В Австралии проводится эвакуация населения из-за наводнения / В Австралии объявили режим ЧС из-за наводнений

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,