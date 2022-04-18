В России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов

В настоящее время на территории России паводком отрезаны от дорог 30 населенных пунктов. Об этом сообщили в МЧС РФ. В ведомстве добавили, что для связи с большой землей действуют лодочные переправы.

К данному моменте в 31 регионе РФ подтоплены 12 дачных и один жилой дом, более 850 приусадебных участков, 67 низководных мостов и 51 участок автодорог, передает РИА «Новости».

Больше всего подтоплений приусадебных участков в Брянской области – 331, в Тверской – 100, в Калужской – 95, в Московской – 86. За сутки в зонах подтопления оказались 29 приусадебных участков в Татарстане и Ивановской области и два моста в Свердловской и Костромской областях.

Накануне сообщалось, что в Приморье началось подтопление дорог после выхода рек из берегов из-за весеннего половодья. На реках бассейна Уссури в центральных и северных районах края продолжается подъем воды.

Москва, Зоя Осколкова

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