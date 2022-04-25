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Понедельник, 25 апреля 2022, 15:38 мск

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ФСБ предотвратила попытку убийства известного российского журналиста

Федеральная служба безопасности предотвратила покушение на известного российского журналиста. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», – сказал глава государства.

Подготовку убийств российских журналистов Путин назвал террором. По его словам, это происходит потому, что Запад на информационном поле терпит поражение, одурачивая своих граждан.

«Нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», – заключил Путин.

Покушение готовили члены неонацистской организации, уточняет телеграм-канал Baza. По данным канала, в ходе обыска у подозреваемых изъяли восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья, гранату и более тысячи патронов. После совершения убийства преступники планировали скрыться за рубежом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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