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Среда, 4 мая 2022, 16:58 мск

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В Москве пропали 38 туристов из Ирака

В Москве пропала группа иракских туристов. Розыск иностранцев ведет столичная полиция.

38 граждан Ирака прибыли в Россию 30 апреля. Сразу после заселения в гостиницу они отказались от экскурсии, сославшись на усталость от перелета. 1 и 2 мая туристы разделились на две группы и покинули отель, в дальнейшем на связь они не выходили.

В правоохранительные органы обратился представитель турфирмы, которая занималась организацией поездки. Среди туристов были и несовершеннолетние, самому младшему из детей едва исполнился год, сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидца, иракцы под разными предлогами пытались забрать свои документы, которые оставили на рецепции. После их исчезновения в номерах обнаружили вещи, в том числе полные чемоданы одежды и предметов первой необходимости.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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