ФСБ задержала жителя Курской области, готовившего теракт по указке спецслужб Украины

ФСБ сообщила о задержании россиянина, готовившего теракт в Курске по согласованию со спецслужбами Украины. По данным спецслужбы, житель Курской области планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей.

Целью несостоявшегося террориста была дестабилизация деятельности органов власти и «воздействие на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», сообщают информагентства со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как отметили в спецслужбе, задержанный дал признательные показания. Совершив террористическую атаку, россиянин собирался уехать на Украину.

Дому у задержанного нашли и изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Накануне стало известно о задержании сотрудниками ФСБ в Калининграде сторонника запрещенной экстремистской организации «Правый сектор». Злоумышленник готовил теракт в канун Дня Победы, а затем хотел сбежать на Украину.

Москва, Наталья Петрова

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