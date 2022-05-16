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Понедельник, 16 мая 2022, 14:05 мск

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В Германии умер мужчина, подозреваемый в убийстве жены-россиянки и сына

В Германии скончался 40-летний Йост Мартен, которого подозревали в убийстве жены и шестилетнего сына. Об этом сообщает издание De Gelderlander.

Мужчина был арестован 10 мая. Решался вопрос о его депортации в Нидерланды, где было совершено убийство.

В один из дней сотрудники обнаружили Мартена без сознания. Он пытался покончиться с собой в камере предварительного содержания. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии. В больнице от полученных травм он скончался.

Как ранее сообщал «Новый День», 9 мая в общине Гелдермалсен в Нидерландах сгорел дом. Прибывшие на место пожарные потушили пламя и обнаружили два трупа – уроженки Перми Анны Мартен и ее шестилетнего сына. Экспертиза установила, что женщина и мальчик умерли от ножевых ранений. Следователи заподозрили в убийстве супруга Анны Йоста, он пытался скрыться и был задержан в Германии.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Европа, В мире, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,