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Понедельник, 20 июня 2022, 17:01 мск

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Под Рязанью мужчина убивал водителей ради их автомобилей

В Рязанской области задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Предположительно, преступник угнал их автомобили, чтобы продать.

Как сообщает Telegram-канал Shot, первое убийство было совершено 14 июня. Злоумышленник сел в машину к 74-летнему пенсионеру, занимавшемуся частным извозом. В дороге молодой человек зарезал пожилого мужчину, тело оставил в лесу, а автомобиль угнал.

Во второй раз преступник расправился с 32-летним водителем, но, когда он собирался забрать машину, его спугнули. Затем убийца вернулся на следующий день вместе с другом, который помогал ему замести следы.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Во время задержания он признался, что потерял работу и решил продать угнанные машины, избавившись от владельцев.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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