СКР проверит массовое отравление подростков на выпускном под Тамбовом

Прокуратура и Следственный комитет проверяют сообщения о массовом отравлении выпускников и их родителей в кафе города Рассказово Тамбовской области. По разным данным, в больнице оказались от 14 до 17 человек.

Ученики СОШ №4​ с родителями отпраздновали выпускной в одном из городских кафе 29 июня. На следующий день более 10 человек обратились за медицинской помощью. У всех были симптомы отравления, медики предварительно поставили диагноз «пищевая инфекция, вызванная кишечной палочкой неустановленной природы».

По данным прокуратуры Тамбовской области, в стационар помещены 14 человек. «Блокнот. Тамбов» уточняет, что госпитализированы 17 человек. По данным издания, кафе временно закрыто, решается вопрос о приостановке деятельности через суд.

«Начата процессуальная проверка. Привлечены специалисты Роспотребнадзора, изъяты необходимые образцы для исследования», – пояснили в управлении СКР по региону.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки СКР и начала собственную, для оценки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, в Бурятии 45 человек заразились сальмонеллезом после школьного банкета. Власти Улан-Удэ запретили проводить чаепития и устраивать банкеты в кафе и ресторанах во время выпускных вечеров.

Рассказово, Наталья Рязанова

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