В Белгороде три человека погибли после ночного происшествия

Три человека погибли, четверо пострадали в результате ночного происшествия в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что громкие хлопки были результатов работы системы ПВО.

Около 05:00 часов жители Белгорода сообщили в соцсетях о серии громких хлопков и вспышках. В некоторых районах ударной волной выбило окна, двери гаражей. В нескольких местах случились пожары.

«Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО. На данный момент есть информация о трех погибших. По пострадавшим: четверо. Мужчина и ребенок 10 лет доставлены в больницу, мужчина в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте», – написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пять частных домов разрушены полностью. Еще 34 частных и 11 многоквартирных домов на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова были повреждены. Днем местные власти проведут подомовой обход и зафиксируют повреждения. Губернатор обещал полностью восстановить пострадавшие дома.

Населенные пункты с Белгородской области уже попадали под обстрел с украинской стороны. 9 июня под огонь попал поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа. Обошлось без пострадавших, повреждены несколько жилых домов.

Белгород, Наталья Рязанова

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