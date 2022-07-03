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NewDayNews.ru

Воскресенье, 3 июля 2022, 10:32 мск

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В Курской области сбиты два украинских беспилотника

Фото: t.me/s/gubernator_46

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской областью. БПЛА не успели причинить разрушения или вред жителям региона, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника. Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», – написал губернатор Курской области в своем телеграм-канале.

Старовойт указал, что украинские силы использовали беспилотники «Стриж».

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших жителей Белгорода. Ночью в городе сработала ПВО, но в нескольких районах случились взрывы и пожары. Три человека погибли, четверо пострадали.

Курск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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