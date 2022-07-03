В Курской области сбиты два украинских беспилотника

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской областью. БПЛА не успели причинить разрушения или вред жителям региона, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника. Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», – написал губернатор Курской области в своем телеграм-канале.
Старовойт указал, что украинские силы использовали беспилотники «Стриж».
Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших жителей Белгорода. Ночью в городе сработала ПВО, но в нескольких районах случились взрывы и пожары. Три человека погибли, четверо пострадали.
Курск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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