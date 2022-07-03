СКР возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода с украинской территории. Число погибших увеличилось до четырех человек, двое числятся пропавшими без вести.

ВСУ выпустила по Белгороду три неуправляемые ракеты «Точка-у», которые были сбиты ПВО. Одна поврежденная ракета упала на жилой квартал и сдетонировала, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении.

В результате погибли четыре человека, из них трое – граждане Украины. В СКР уточнили, что один взрослый и один ребенок числятся пропавшими без вести после ночного обстрела.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастных к его совершению», – пояснили в СКР.

Семье погибшего россиянина выплатят три миллиона рублей, четырем пострадавшим – по 500 тыс. рублей, добавил глава региона. За счет областных властей проведут ремонт поврежденных домов. Таких 21 среди многоквартирных и 40 частных строений.

Белгород, Наталья Рязанова

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