До пяти увеличилось число жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Семья из пяти человек погибла в результате обстрела Белгорода с украинской стороны. Родственники приехали в Белгород с Украины, чтобы переждать острую часть конфликта.

Жертвами обстрела стали супруги, их дочь 21 года и сын 15 лет, а также мать жены, рассказала родственница погибших РИА Новости. Двое членов семьи числились пропавшими без вести после ночного происшествия, но позже нашли их тела.

Обстрел случился в ночь на 3 июля. Система ПВО сбила три неуправляемые ракеты «Точка-у», но обломки одной упали на жилой квартал, вызвали повреждения домов и пожары. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате ЧП пострадали 65 частных и многоквартирных домов. Пять домов частной постройки разрушены полностью.

Белгород, Наталья Рязанова

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