Курские села попали под обстрел с украинской стороны

Приграничные поселения Курской области вновь подверглись обстрелу с украинской стороны, сообщил глава региона Роман Старовойт. Местные власти пока не могут оценить ущерб, потому что обстрел продолжается.

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью. БПЛА не успели причинить разрушения или вред жителям региона.

Курск, Наталья Рязанова

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