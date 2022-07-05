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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 5 июля 2022, 08:55 мск

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Курские села попали под обстрел с украинской стороны

Фото: t.me/s/gubernator_46

Приграничные поселения Курской области вновь подверглись обстрелу с украинской стороны, сообщил глава региона Роман Старовойт. Местные власти пока не могут оценить ущерб, потому что обстрел продолжается.

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью. БПЛА не успели причинить разрушения или вред жителям региона.

Курск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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