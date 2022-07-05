Глава Брянской области рассказал об обстреле села

Село Зерново в Брянской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Погибших и пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Богомаз добавил, что специалисты зафиксировали порядка 18 выстрелов.

Сегодня же утром под обстрел попали два поселения в Курской области. Пострадали несколько домов, никого не ранило.

Брянск, Наталья Рязанова

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