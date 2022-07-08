Эксперты назвали фишинговые приемы, на которые ловятся россияне

Работающие россияне чаще всего попадаются на письма мошенников на тему доставки еды, переполненного почтового ящика и потерянных накоплений. Лишь немногие реагируют на письма злоумышленников, замаскированные под предложение бесплатного вебинара или подарка.

Специалисты «Лаборатории Касперского» собрали данные с помощью симулятора фишинга в Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

Каждый третий (34%) сотрудник российских компаний перешел по ссылке в письме с сообщением, что курьер не смог доставить заказ. 23% поверили письму с темой об отклонении письма из-за перегрузки почтового сервера.

У 22% россиян доверие вызвали послания с темой «Ваши средства перемещены в частный инвестиционный фонд». Еще 19% сотрудников нажали на ссылку в письме с темой «Онлайн-опрос для сотрудников: что бы вы улучшили в работе компании», приводит данные агентство «Прайм».

Лишь немногие поверили фишинговым письмам, которые выглядят откровенным обманом. Так, очень редко открывались послания с предложением бесплатно поучаствовать в вебинаре по налогам, получить подарок или ответить на несуществующее письмо.

Ранее россиян предупредили, что летом аферисты используют уловки, связанные с отпуском и путешествиями. Например, при бронировании номеров в отелях и покупке туров онлайн.

Москва, Наталья Рязанова

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