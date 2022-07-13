Новая схема: мошенники вынуждают россиян самих звоним им

Злоумышленники запустили новую схему для получения банковских данных россиян. Фейковые письма вынуждают граждан самих звонить на номера мошенников, предупредили в «Лаборатории Касперского».

На первом этапе гражданам рассылают письма с фейковым предупреждением о попытке снять деньги со счета. При этом в письме нет вредоносных ссылок, но указан номер телефона.

«Чтобы отменить транзакцию, якобы нужно позвонить по указанному номеру. Только с марта по июнь 2022 года эксперты компании зафиксировали около 350 тыс. таких писем по всему миру, на июнь пришлось почти 100 тыс.», – говорится в сообщении компании.

Если гражданин набрал указанный номер, то попадает на второй этап схемы, где его обрабатывают, чтобы получить личные данные или сразу денежную сумму. Некоторые вынуждают звонящих ставить вредоносное ПО.

«Мошенники затем выводят деньги со счета без прямого участия пользователя. Чаще всего письма стилизованы под уведомление от какого-либо сервиса, доступ к которому предоставляется по подписке. Задача сообщения – заставить пользователя действовать быстро и необдуманно», – добавили в «Лаборатории Касперского».

Специалисты посоветовали проверять адреса подозрительных писем, обращать внимание на грамотность посланий. И особо осторожно относиться к письмам, в которых просят сделать что-то очень срочно.

Как сообщал «Новый День», телефонные мошенники действуют по новой схеме и представляются сотрудниками службы поддержки мобильного оператора. Гражданам предлагают подключить переадресацию звонков и сообщений с СМС-кодами от банка.

Москва, Наталья Рязанова

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