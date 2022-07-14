Полиция задержала 63 человек за отмывание 2 млрд рублей

МВД России раскрыло 70 преступлений по сбыту наркотиков и отмыванию денег на сумму свыше двух миллиардов рублей. Фигурантами связанных дел стали 63 человека.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года подозреваемые распространяли в европейской части России синтетические наркотики. Продажа шла бесконтактно через несколько интернет-магазинов. Полиция изъяла из незаконного оборота более 22 кг запрещенных веществ.

Выручку переводили на электронные кошельки третьих лиц, которые не подозревали, чем занимаются их знакомые. Чтобы скрыть незаконный источник денег, их несколько раз переводили на разные счета, дробя на суммы поменьше.

«Были легализованы более двух миллиардов рублей, приобретенные в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе преступного сообщества. Задержаны 63 подозреваемых», – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Их обвинили в незаконном сбыте наркотиков и организации преступного сообщества.

Ранее в Челябинской области раскрыли группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков. У них изъяли 22 кг запрещенных веществ.

Москва, Наталья Рязанова

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