Суд арестовал топ-менеджера российско-финской компании за госизмену

Суд в Москве взял под стражу бизнесмена Валерия Тимофеева, подозреваемого в госизмене. Арестованный занимает должность вице-президента в российско-финской компаний по строительству ледоколов.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Тимофеева Валерия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в суде.

Подозреваемого арестовали на месяц и 30 суток, до 12 сентября.

По данным ТАСС, Тимофеев – вице-президент по развитию бизнеса российско-финского судостроителя Helsinki Shipyard Oy. Россия заказывала у компании ледоколы, и Тимофеев якобы получил доступ к данным о работе судостроительного предприятия «Янтарь».

Как сообщал «Новый День», по подозрению в госизмене арестовали завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера. За лекцию на международной конференции в Китае ученому грозит до 20 лет тюрьмы.

Москва, Наталья Рязанова

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