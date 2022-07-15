Брянское село попало под обстрел с украинской стороны

Приграничное село Некислицы в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Никто не пострадал, рассказал глава региона Александр Богомаз.
Обстрел случился около 05:00 часов 15 июля.
«С территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет», – написал губернатор в телеграм-канале.
На место происшествия вызвали экстренные службы. После обследования места специалистами электрики начнут восстанавливать поврежденную линию. Рабочие уже на месте, добавил губернатор.
Украинские войска все чаще обстреливают российские приграничные поселения. Так, в связи с угрозой в Курской области продлен режим повышенной террористической опасности до 23 июля.
24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса. Также целями СВО стали денацификация и демилитаризация Украины.
Брянск, Наталья Рязанова
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