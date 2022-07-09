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NewDayNews.ru

Суббота, 9 июля 2022, 18:08 мск

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«Ситуация остается напряженной»: в Курской области продлен режим повышенной террористической опасности

В Курской области продлен режим повышенной террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, ситуация на границе с Украиной остается напряженной.

«Ситуация на границе остается напряжённой. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели – до 23 июля», – заявил курский губернатор в своем телеграм-канале.

«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», – добавил Старовойт.

Как сообщалось ранее, Курская область неоднократно подвергалась обстрелам с украинской стороны.

Курск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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