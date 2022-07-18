RaHDit нашли сотрудничающих с украинской разведкой россиян

Хакеры RaHDit передали компетентным органам список россиян, сотрудничающих с разведкой Минобороны Украины. Хакеры посоветовали этим людям сдаться добровольно.

Список фамилий получился «довольно обширным», и теперь им будут заниматься специалисты.

«Выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела», – заявил один из участников группы РИА Новости.

Ранее группа RaHDit раскрыла данные 2,5 тыс. сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. В открытом доступе в сети появились также данные о родственниках разведчиков и о тех, кому платили со счетов организации.

Москва, Наталья Рязанова

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