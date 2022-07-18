Арестованный за наркотики проректор Российской таможенной академии покончил с собой

Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов, которого арестовали по обвинению в торговле наркотиками, покончил жизнь самоубийством.

Тело арестанта обнаружили в камере СИЗО №1 в Ногинске, передает телеграм-канал Baza. Керефов оставил предсмертную записку, где сожалел о содеянном.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ «халатность».

О задержании Керефова стало известно 5 июля. Он обвинялся в торговле наркотиками в особо крупном размере. Речь шла о сбыте нескольких килограммов так называемой синтетики.

Москва, Зоя Осколкова

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