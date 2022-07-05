В Подмосковье задержан проректор российской таможенной академии

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и специалисты Следственного комитета РФ задержали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Его подозревают в торговле наркотиками.

Как сообщает телеграм-канал «112», Керефова задержали прямо на рабочем месте.

«Он обвиняется в торговле наркотиками в особо крупном размере. Речь идет о сбыте нескольких килограммов так называемой синтетики», – говорится в сообщении.

В учреждении проводятся обыски.

Москва, Зоя Осколкова

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