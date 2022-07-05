российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 июля 2022, 16:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье задержан проректор российской таможенной академии

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и специалисты Следственного комитета РФ задержали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Его подозревают в торговле наркотиками.

Как сообщает телеграм-канал «112», Керефова задержали прямо на рабочем месте.

«Он обвиняется в торговле наркотиками в особо крупном размере. Речь идет о сбыте нескольких килограммов так называемой синтетики», – говорится в сообщении.

В учреждении проводятся обыски.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Волгограде наркоман вонзил нож в голову прохожей / Объявивший себя путешественником во времени американец пытался сбежать от полиции / Годовой оборот площадки по продаже наркотиков оценили в миллиард рублей / МВД накрыло международную группу по производству наркотиков / В Италии правоохранители изъяли четыре тонны кокаина у наркокартеля / В Ленобласти полуторогодовалый малыш впал в кому от отравления наркотиками / В Татарстане двое рабочих насмерть отравились неизвестным веществом / В США младенцев в детском саду накормили печеньем с коноплей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,