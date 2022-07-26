В Брянской области скончался пострадавший во время атаки беспилотника

В Брянской области от полученных травм скончался пострадавший при взрыве. Взрывное устройство было отправлено с территории Украины при помощи дрона.

Как уточнил губернатор Александр Богомаз, беспилотник сбросил бомбу на склад временного хранения, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП «Троебортное».

«К сожалению, один из пострадавших скончался», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в результате атаки различные травмы получили четыре человека.

Брянск, Зоя Осколкова

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