В Брянской области скончался пострадавший во время атаки беспилотника

В Брянской области от полученных травм скончался пострадавший при взрыве. Взрывное устройство было отправлено с территории Украины при помощи дрона.
Как уточнил губернатор Александр Богомаз, беспилотник сбросил бомбу на склад временного хранения, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП «Троебортное».
«К сожалению, один из пострадавших скончался», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в результате атаки различные травмы получили четыре человека.
Брянск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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