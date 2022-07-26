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Вторник, 26 июля 2022, 12:25 мск

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Украинский дрон атаковал пункт пропуска в Брянской области

В результате атаки украинского дрона в Брянской области пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, со стороны Украины был запущен квадрокоптер, который сбросил взрывное устройство на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Троебортное», расположенный в Севском районе.

«В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, ранее была совершена атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Климовском районе. По данным телеграм-канала Shot, накануне беспилотник сбросил боеприпас, предположительно, ВОГ-17, возле пункта пропуска Новые Юрковичи.

В больницу с осколочным ранением попал 43-летний сотрудник «Росгранстроя», а также 68-летний местный житель.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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