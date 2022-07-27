В Нидерландах фермеры перекрыли дороги с помощью навоза

В Нидерландах протестующие фермеры перекрыли несколько автомагистралей. При этом они использовали навоз и сено, а затем все это подожгли. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Сегодня утром по всей стране оказались заблокированы десятки автомагистралей. Протесты фермеров привели к многочисленным пробкам. Кроме того, на одной из перекрытых трасс произошла авария. По данным полиции, никто серьезно не пострадал.

Тем не менее, в министерстве сельского хозяйства Нидерландов считают, что действия фермеров «уже зашли слишком далеко».

Протесты начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. По мнению голландских аграриев, инициатива может привести к банкротству большого числа ферм в стране и, как следствие – к существенному сокращению поголовья скота. В начале июля фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров крупных супермаркетов, а также перекрыли тракторами несколько автомагистралей. Затем они пригнали на митинг настоящий танк.

Амстердам, Зоя Осколкова

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