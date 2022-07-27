В Херсоне взорвали полицейскую машину, есть раненые

В Херсоне при взрыве самодельной бомбы пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы. Взрывное устройство сработал на пути следования полицейской машины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Он назвал случившееся диверсией, организованной украинской стороной.

«Проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона – Таврическом. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС. Злоумышленники подсмотрели, заложили СВУ, взорвали», – рассказал Сальдов в эфире «Соловьев Live».

По словам чиновника, серьезные ранения получили два сотрудники областной патрульно-постовой службы, передает РИА «Новости».

Надо отметить, что в Херсоне за последние два месяца произошло несколько терактов против представителей новой администрации и силовиков. Так, 24 июня в результате взрыва погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации региона Дмитрий Савлученко. Неизвестные взорвали автомобиль, на котором передвигался чиновник. Власти расценили случившееся как теракт. 18 июня в Херсоне пытались ликвидировать начальника службы исполнения наказаний Евгения Соболева. В результате срабатывания СВУ, прикрепленному к дереву, Соболев получил ранения обеих ног.

Херсон, Наталья Петрова

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